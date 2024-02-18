В Україні заснували національний кінофестиваль документальних фільмів, знятих під час російсько-української війни Cinema for Victory.

Що відомо про кінофестиваль Cinema for Victory

До 22 лютого кінофестиваль приймає стрічки до конкурсної програми. А з 23 по 25 лютого відбудеться проведення офіційної частини заходу.

Фестиваль Cinema for Victory заснували за підтримки президента Володимира Зеленського та Держкіно до десятої річниці війни та до другої річниці повномасштабного вторгнення.

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