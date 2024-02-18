В Украине основали национальный кинофестиваль документальных фильмов, снятых во время российско-украинской войны Cinema for Victory.

Что известно о кинофестивале Cinema for Victory

До 22 февраля кинофестиваль принимает ленты в конкурсную программу. А с 23 по 25 февраля состоится проведение официальной части мероприятия.

Фестиваль Cinema for Victory основали при поддержке президента Владимира Зеленского и Госкино к десятой годовщине войны и ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

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— Кинофестиваль в этом году будет сосредоточен на лентах, которые документируют военные преступления россиян, фиксируют свидетельства о войне через реальные истории украинцев. Распространение документальных фильмов, созданных во время войны, противодействует пропаганде российских захватчиков на территории Украины и в мире, выступает мощным аргументом для мировой аудитории в адвокации Украины, — сообщили в Госкино.

Программа кинофестиваля будет состоять из семи национальных документальных фильмов, а также из трех специальных внеконкурсных показов. Фильмы-лауреаты будут награждены специальной статуэткой.

В организационный комитет вошли председатель Госкино Марина Кудерчук, и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, руководитель Кабинета руководителя ОП Елена Ковальская, председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов, руководитель Киевского международного кинофестиваля Молодость Андрей Халпачхи, директор ОО Трибунал Олег Яцура и генеральный продюсер Final Cut Media Ltd Андрей Ногин.