Документальний фільм американського актора та режисера Шона Пенна про повномасштабну війну в Україні покажуть на 73-му Берлінському кінофестивалі. Стрічка отримала назву Суперсила.

Фільм Шон Пен зняв у співавторстві з Аароном Кауфманом.

– Пенн у Києві знімав фільм із президентом Зеленським, коли розпочалася війна в Україні. Реальність перетворила фільм на щось менш комфортне та значуще. Ми дуже вдячні Пенну та всій команді за те, що вони обрали Берлінале для показу цієї стрічки, яка розповідає роль мистецтва та художників у цей час, – зазначив художній керівник Берлінале Карло Чатріан.

Ба більше, організатори повідомили, що кольори Берлінале цього року будуть синіми та жовтими – кольорами прапора України.

Зараз дивляться

– Я думаю, що частина рішення полягає саме в тому, що Берлінський кінофестиваль відбудеться рівно через рік після початку війни і, можливо, показ цього фільму у Берліні має більш актуальне значення, ніж у будь-якому іншому місці, оскільки ми близькі до України… Це чудові двері, які дозволять нам увійти до дуже складного, багатого опису того, що сталося і все ще відбувається в Україні прямо зараз, – додав Чатріан.

Фестиваль проведе кілька заходів, присвячених 24 лютого – роковинам російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні Шон Пенн кілька разів побував у нашій країні, щоб побачити все на власні очі. Також він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Шон задокументував усе, що побачив в Україні. Тепер він покаже все світові.

Берлінале у 2023 році пройде з 16 по 26 лютого.