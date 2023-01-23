Документальный фильм американского актера и режиссера Шона Пенна о полномасштабной войне в Украине покажут на 73-м Берлинском кинофестивале. Лента получила название Суперсила.

Фильм Шон Пенн снял в соавторстве с Аароном Кауфманом.

— Пенн в Киеве снимал фильм с президентом Зеленским, когда разразилась война в Украине. Реальность превратила фильм во что-то менее комфортное и значимое. Мы очень благодарны Пенну и всей команде за то, что они выбрали Берлинале для показа этой ленты, которая рассказывает роль искусства и художников в это время, — отметил художественный руководитель Берлинале Карло Чатриан.

Более того, организаторы сообщили, что цвета Берлинале в этом году будут синими и желтыми — цветами флага Украины.

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— Я думаю, что часть решения заключается именно в том, что Берлинский кинофестиваль состоится ровно через год после начала войны и, возможно, показ этого фильма в Берлине имеет более актуальное значение, чем в любом другом месте, поскольку мы близки к Украине… Это отличная дверь, которая позволит нам войти в очень сложное, богатое описание того, что произошло и все еще происходит в Украине прямо сейчас, — добавил Чатриан.

Фестиваль проведет несколько мероприятий, посвященных 24 февраля — годовщине российского вторжения в Украину.

Отметим, с началом полномасштабной войны в Украине Шон Пенн несколько раз побывал в нашей стране, чтобы увидеть все своими глазами. Также он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Шон задокументировал все, что увидел в Украине. Теперь он покажет все это миру.

Берлинале в 2023 году пройдет с 16 по 26 февраля.