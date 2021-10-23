Фільм про Барбі з Марго Роббі: Раян Гослінг зіграє роль Кена у кінострічці

Канадський кіноактор Раян Гослінг зіграє роль Кена у новому фільмі американського сценариста та режисера Грети Гервіг разом з австралійською акторкою Марго Роббі.

За даними іноземних ЗМІ, спочатку актор відмовився від ролі через свій завантажений графік, однак представникам студії вдалося переконати його знятися у кінострічці.

Марго Роббі зіграє головну роль – акторка перевтілиться у ляльку Барбі. Режисером фільму стала Грета Гервіг, відома своєю роботою над кінострічками Маленькі жінки, Леді Птаха, Жінки XX століття, Джекі та іншими.

Наразі невідомі деталі сюжету. Глядачі чекають, що це буде не типовий фільм про історію ляльки Барбі, враховуючи проекти Грети Гервіг.

Вона написала сценарій до фільму в співавторстві з американським кінорежисером та продюсером Ноа Баумбахом, який працював над Шлюбною історією, Кальмаром і китом, Історією сім’ї Майровіц, Поки ми молоді, Міс Переполох та іншими проектами.

Фільм почнуть знімати на початку 2022 року. Згідно з планом, кінострічка вийде на широкі екрани у 2023 році.