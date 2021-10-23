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Фильм про Барби с Марго Робби: Райан Гослинг сыграет роль Кена в киноленте

23 октября 2021, 18:47 Юлія Захарченко
Фильм про Барби с Марго Робби: Райан Гослинг сыграет роль Кена в киноленте
Источник: Depositphotos, Dreamstime

Канадский киноактер Райан Гослинг сыграет роль Кена в новом фильме американского сценариста и режиссера Греты Гервиг вместе с австралийской актрисой Марго Робби.

По данным иностранных СМИ, сначала актер отказался от роли из-за своего загруженного графика, однако представителям студии удалось убедить его сняться в киноленте.

Актриса Марго Робби

Марго Робби сыграет главную роль — актриса перевоплотится в куклу Барби. Режиссером фильма стала Грета Гервиг, известная своей работой над кинолентами Маленькие женщины, Леди Берд, Женщины ХХ века, Джеки и другими.

В настоящее время неизвестны детали сюжета. Зрители ожидают, что это будет не типичный фильм об истории куклы Барби, учитывая проекты Греты Гервиг.

Она написала сценарий к фильму в соавторстве с американским кинорежиссером и продюсером Ноа Баумбахом, который работал над Брачной историей, Кальмаром и китом, Историей семьи Майровиц, Пока мы молоды, Мисс Переполох и другими проектами.

Фильм начнут снимать в начале 2022 года. Согласно плану, кинолента выйдет на широкие экраны в 2023 году.

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Источник
Deadline
Теги
Барбі , Марго Роббі , Раян Гослінг , Фільм , Фільми
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