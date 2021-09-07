Опубліковано трейлер українського фільму Носоріг, режисером якого виступив Олег Сенцов. Стрічка знімалася у ко-продукції України, Польщі та Німеччини.

Світова прем’єра фільму відбудеться 10 вересня 2021 року в рамках конкурсної програми Orizzonti/Горизонти 78-го Венеційського кінофестивалю. Українці картину зможуть оцінити лише у 2022 році.

За сюжетом, події відбуваються у 1990-ті в Україні. Головний герой — бандюга на прізвисько Носоріг потрапляє до українського кримінального світу. Проте він ще не знає куди його заведе цей кривавий шлях.

Головну роль зіграв непрофесійний актор, а громадський діяч та екс-учасник руху Нацкорпус Сергій Філімонов.

Роботу над картиною Сенцов почав ще у 2012 році. Він тоді вже встиг отримати грант від Держкіно. Однак зйомки картини довелося відкласти через незаконне ув’язнення Олега в РФ. Коли у 2019 році Сенцов повернувся в Україну, то одразу приступив до реалізації проекту.

Бюджет фільму через зміну економічної ситуації значно змінився. Однак більшу частину покрили Держкіно та приватні компанії, які займаються продюсуванням фільму.