Американська модель Кортні Кардаш’ян поділилася першими фото з весілля з барабанником Тревісом Баркером.

Знімки Кортні оприлюднила в Instagram. На весільній церемонії вона була в білій мінісукні з корсетом і довгою ажурною фатою, на якій можна розглянути вишитий образ Діви Марії. На ноги взула туфлі-човники. Тревіс же з’явився в чорному костюмі від Dolce & Gabbana.

– Довго і щасливо, – написала Кардаш’ян.

Волосся зіркова наречена зібрала в елегантний пучок, а образ доповнила високими рукавичками.

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16 травня стало відомо, що Кортні Кардаш’ян та Тревіс Баркер одружилися. Весілля відбулося в Санта-Барбарі в штаті Каліфорнія. На церемонії зірок були присутні родичі.

Після церемонії пара виїхала на чорному класичному авто з відкидним верхом, а замість номерних знаків висіли таблички Молодята.

Також була новина про те, що Кортні та Тревіс таємно одружилися в Лас-Вегасі після премії Греммі – 4 квітня. Тоді вони влаштували церемонію вночі в каплиці. Чоловіком та дружиною їх оголосив двійник американського співака Елвіса Преслі. Однак ця церемонія не мала жодної сили.