Американская модель Кортни Кардашьян поделилась первыми фото со свадьбы с барабанщиком Трэвисом Баркером.

Снимки Кортни обнародовала в Instagram. На свадебной церемонии она была в белом мини-платье с корсетом и длинной ажурной фатой, на которой можно рассмотреть вышитый образ Девы Марии. На ноги обула туфли-лодочки. Трэвис предстал же в черном костюме от Dolce & Gabbana.

— Долго и счастливо, — написала Кардашьян.

Волосы звездная невеста собрала в элегантный пучок, а образ дополнила высокими перчатками.

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16 мая стало известно, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились. Свадьба прошла в Санта-Барбаре в штате Калифорния. На церемонии звезд присутствовали родственники.

После церемонии пара уехала на черном классическом авто с откидным верхом, а вместо номерных знаков висели таблички Молодожены.

Также была новость о том, что Кортни и Трэвис тайно поженились в Лас-Вегасе после премии Грэмми — 4 апреля. Тогда они устроили церемонию ночью в часовне. Мужем и женой их объявил двойник американского певца Элвиса Пресли. Однако эта церемония не имела никакой силы.