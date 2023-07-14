Второй сезон сериала Дом дракона продолжат снимать, даже несмотря на забастовки Гильдии актеров США. Все благодаря актерской команде проекта от HBO — большинство из них артисты из Великобритании.

Так, в спинн-оффе Игры престолов снимаются актеры, которые состоят в профсоюзе Equity — объединение само составляет контракты для звезд.

И хотя в организации более 47 тыс. человек, они не могут начать забастовку даже на фоне солидарности с Гильдией актеров США — все из-за законов Великобритании. Если звезда присоединится к коллегам из США, то профсоюз не сможет защитить, а у продюсеров будет возможность подать в суд за невыполнение контракта.

Примечательно, что на съемки второго сезона Дома дракона не повлияла и забастовка сценаристов — к моменту начала протеста сценарий уже был расписан и согласован. Правда, авторы не смогут вносить правки во время съемок, которые сейчас проходят в Великобритании.

Любители супергеройского кино также могут порадоваться — Хью Джекман показал кадры со съемок долгожданного фильма Дэдпул 3. Австралийский актер появился в роли Россомахи, причем костюм у него обновленный. Внешний вид явно был взят из оригинальных комиксов, а не из предыдущих экранизаций.