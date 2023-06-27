В американскую певицу Pink бросили прах прямо во время концерта. Артистка находилась на сцене в Лондоне и сильно растерялась после такого внимания.

Так, на фестивале British Summer Time Hyde Park поклонник Pink бросил в нее прах своей покойной матери. Примечательно, что в этот момент артистка исполняла свою песню Just like a pill, в которой поет о неразделенной любви и приближении смерти.

Звезда остановила музыку, подняла мешок с прахом и спросила у парня, действительно ли это его мама.

Спустя мгновение артистка взяла себя в руки и смутилась — не каждый день в нее бросают человеческий прах.

— Даже не знаю, как реагировать на это, — удивленно сказала Pink.

Впрочем, это не помешало концерту состояться — артистка успокоилась и продолжила выступление.

Далеко не всем звездам так везет с поклонниками — недавно в певицу Биби Рексу бросили телефон во время концерта. Девушка сильно пострадала — медики оказали ей помощь и наложили три шва. Фаны вызвали охрану и задержали 27-летнего парня, которого уже обвинили в нападении.