У ранковому випуску Фактів на ICTV тепер з’явиться нова рубрика Факти до кави.

Готувати смачні сніданки за цікавими розмовами будуть ведучі каналу. Особливі сюжети виходитимуть щопонеділка вже з 29 листопада.

Першопрохідцем стане ведучий спортивних новин Андрій Ковальський. Він готуватиме млинці з шоколадом, якими люблять ласувати його діти.

– Ранок у багатьох асоціюється зі швидкими зборами і поспіхом випитою кавою. Тому ми хотіли б у новій рубриці нагадати і показати, що смачний сніданок у сімейному колі заряджає на цілий день енергією і приємними емоціями. Звісно, у цьому допоможуть наші прості рецепти, які смакуватимуть усій родині та не вимагатимуть багато часу, ‒ поділилася журналістка Фактів Катерина Рудешко.

Свої кулінарні вміння також випробують Інна Шевченко, Анастасія Мазур, Олена Фроляк, Петро Дем’янчук і Оксана Гутцайт. За приготуванням вони розкажуть про власний початок дня, улюблені страви та сімейні традиції.

Очікуйте на нову рубрику у випусках Фактів о 8.45 щопонеділка.

Також спеціально до Нового року ICTV готує 100-хвилинний фільм ДВРЗ. Операція Новий рік.

У новорічному ДВРЗ глядачі побачать пригоди дільничних Бондаря та Дзюби напередодні свята. Фільм занурить у знайому атмосферу святкової метушні: підготовка до новорічної ночі, покупка подарунків в останній момент, метушня на роботі та вдома.

У звичних ролях з’являться улюблені актори – В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Володимир Гладкий. Також у зйомках взяли участь деякі українські зірки.