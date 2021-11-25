В утреннем выпуске Фактов на ICTV теперь появится новая рубрика Факты к кофе.

Готовить вкусные завтраки по интересным разговорам станут ведущие канала. Особые сюжеты будут выходить по понедельникам уже с 29 ноября.

Первопроходцем станет ведущий спортивных новостей Андрей Ковальский. Он будет готовить блины с шоколадом, которыми любят лакомиться его дети.

— Утро у многих ассоциируется со скорыми сборами и наспех выпитым кофе. Потому мы хотели бы в новой рубрике напомнить и показать, что вкусный завтрак в кругу семьи заряжает на целый день энергией и приятными эмоциями. Конечно, в этом помогут наши простые рецепты, которые придутся по вкусу всей семье и не потребуют много времени, – поделилась журналистка Фактов Екатерина Рудешко.

Свои кулинарные умения также опробуют Инна Шевченко, Анастасия Мазур, Елена Фроляк, Петр Демьянчук и Оксана Гутцайт. За приготовлением они расскажут о собственном начале дня, любимых блюдах и семейных традициях.

Ожидайте новую рубрику в выпусках Фактов в 8.45 по понедельникам.

Также специально к Новому году ICTV готовит 100-минутный фильм ДВРЗ. Операция: Новый год.

В новогоднем ДВРЗ зрители увидят приключения участковых Бондаря и Дзюбы в канун праздника. Фильм погрузит в знакомую атмосферу праздничной суеты: подготовка к новогодней ночи, покупка подарков в последний момент, суета на работе и дома.

В привычных ролях появятся любимые актеры – Вячеслав Довженко, Виталий Иванченко, Роман Мацюта, Полина Василина, Игорь Портянко, Владимир Гладкий. Также в съемках приняли участие некоторые украинские звезды.