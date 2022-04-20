Езру Міллера вдруге за місяць заарештували. Відомого актора з фільму Флеш та серіалу Дивні дива звинувачують у киданні стільця у жінку, який потрапив їй у чоло.

Правоохоронні органи острова Гаваї звинуватили 29-річну зірку в нападі.

Місцева поліція заявила, що Міллер був у приватному будинку — його попросили піти, після чого він розсердився. На тлі гніву він кинув стілець у 26-річну дівчину – після інциденту вона відмовилася від медичної допомоги. За фактом нападу триває розслідування.

Сам актор поки що ніяк не прокоментував подію. За останній місяць Міллер уже вдруге має проблеми із законом. Наприкінці березня він відібрав у жінки мікрофон у караоке, а після цього напав на відвідувача, який грав у дартс.

Місцева поліція заявила, що менш ніж за місяць їм надійшло 10 дзвінків про неналежну поведінку Езри.

Один із дзвінків був від пари, до якої актор нібито увірвався до спальні, після чого почав загрожувати.

Двома роками раніше він опинився в епіцентрі скандалу. В одному з барів Рейк’явіка в Ісландії він схопив шанувальницю за горло і повалив на підлогу.