Український гурт Latexfauna випустив еротичний кліп на пісню Masandra. Залаштунки відвертої зйомки у всій красі можна побачити на сторінці OnlyFans музичного колективу.

Так, кліп вийшов дуже незвичайним – він знятий одним кадром, де відображається лише одна сцена. Знімання кліпу артисти довірили кліпмейкеру Інді Хайт.

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Музиканти вирішили не скромничати, і заявили, що це найвідвертіший кліп в історії українського шоубізу. Щоб побачити більше і не фантазувати над тим, як знімався ролик, артисти виклали більше візуального контенту на сервіс для дорослих OnlyFans, де за невелику суму покажуть найцікавіше без цензури.

Примітно, що виторг з платного контенту піде на допомогу нашим захисникам.

– Тепер ви розумієте наше життєве кредо “лизати мед прямо з вулика”, а хто цього не робить, той – бідолаха, сорян. І якщо ви хочете подивитися на процес зйомок цього шедевра, то підписуйтесь на наш OnlyFans, там ви побачите всі нюанси знімання. А всі гроші з ваших підписок ми направимо на закупівлю дронів для ЗСУ, – заявили артисти в описі відео.

Нагадаємо, що Latexfauna стали першим гуртом, який допомагає ЗСУ за допомогою OnlyFans. Всього за $10 на місяць, користувач отримає доступ до унікального контенту. Наприклад, еротична фотосесія в аксесуарах Nagolovy і пісня Люцерна, яку Дмитро Зезюлін виконує голяка під акустичну гітару.