Український гурт Latexfauna презентував альбом під назвою Senbernar.
– Нарешті твоя мрія здійснилась. Наш альбом Senbernar уже в усiх інтернетах. Ми, якшо чесно, ним дуже довольні, бо він пропітаний усим, шо ми любимо, – зауважили музиканти.
За словами гурту, в альбомі Senbernar багато ностальгії, давньогрецьких міфів, джеколондонівських холодних сурвайвалів, а також пієтет до рідного краю.
– І слава богу, шо ми написали ці пісні до війни, і тут нема кон’юнктури, яку ми прізіраємо, – додали Latexfauna.
Новий альбом хлопці присвятили першому директору гурту Богдану Уцесі – “великому й доброму Сенбернару, що вивів нас із холодного й темного андерграунду до світлих і теплих людей”.
До альбому Senbernar увійшло 11 треків, серед яких уже відомі пісні Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun та Cherkaschyna.
Треклист альбому:
- Senbernar
- Arktika
- Heroes of Might and Magic III
- Cherkaschyna
- Kentavr
- Vulkan
- Sequoia
- Kosatka
- Bounty
- Levada
- Bohun
23 вересня Latexfauna презентували кліп на пісню Cherkaschyna. За тиждень відео залетіло у топ-10 українського YouTube.
Фото: Anna Evstigneeva