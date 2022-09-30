Український гурт Latexfauna презентував альбом під назвою Senbernar.

– Нарешті твоя мрія здійснилась. Наш альбом Senbernar уже в усiх інтернетах. Ми, якшо чесно, ним дуже довольні, бо він пропітаний усим, шо ми любимо, – зауважили музиканти.

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За словами гурту, в альбомі Senbernar багато ностальгії, давньогрецьких міфів, джеколондонівських холодних сурвайвалів, а також пієтет до рідного краю.

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– І слава богу, шо ми написали ці пісні до війни, і тут нема кон’юнктури, яку ми прізіраємо, – додали Latexfauna.

Новий альбом хлопці присвятили першому директору гурту Богдану Уцесі – “великому й доброму Сенбернару, що вивів нас із холодного й темного андерграунду до світлих і теплих людей”.

До альбому Senbernar увійшло 11 треків, серед яких уже відомі пісні Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun та Cherkaschyna.

Треклист альбому:

Senbernar Arktika Heroes of Might and Magic III Cherkaschyna Kentavr Vulkan Sequoia Kosatka Bounty Levada Bohun

23 вересня Latexfauna презентували кліп на пісню Cherkaschyna. За тиждень відео залетіло у топ-10 українського YouTube.

Фото: Anna Evstigneeva