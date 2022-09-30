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Latexfauna презентувала новий альбом Senbernar

30 Вересня 2022, 12:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Latexfauna

Український гурт Latexfauna презентував альбом під назвою Senbernar.

– Нарешті твоя мрія здійснилась. Наш альбом Senbernar уже в усiх інтернетах. Ми, якшо чесно, ним дуже довольні, бо він пропітаний усим, шо ми любимо, – зауважили музиканти.

За словами гурту, в альбомі Senbernar багато ностальгії, давньогрецьких міфів, джеколондонівських холодних сурвайвалів, а також пієтет до рідного краю.

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– І слава богу, шо ми написали ці пісні до війни, і тут нема кон’юнктури, яку ми прізіраємо, – додали Latexfauna.

Новий альбом хлопці присвятили першому директору гурту Богдану Уцесі – “великому й доброму Сенбернару, що вивів нас із холодного й темного андерграунду до світлих і теплих людей”.

До альбому Senbernar увійшло 11 треків, серед яких уже відомі пісні Arktika, Kosatka, Bounty, Bohun та Cherkaschyna.

Треклист альбому:

  1. Senbernar
  2. Arktika
  3. Heroes of Might and Magic III
  4. Cherkaschyna
  5. Kentavr
  6. Vulkan
  7. Sequoia
  8. Kosatka
  9. Bounty
  10. Levada
  11. Bohun

23 вересня Latexfauna презентували кліп на пісню Cherkaschyna. За тиждень відео залетіло у топ-10 українського YouTube.

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Фото: Anna Evstigneeva

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