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Эротика с продолжением на OnlyFans: Latexfauna выпустили откровенный клип

8 сентября 2023, 12:41
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Latexfauna

Украинская группа Latexfauna выпустила эротический клип на песню Masandra. Закулисье откровенной съемки во всей красе можно увидеть на странице OnlyFans музыкального коллектива.

Так, клип вышел очень необычным — он снят одним кадром, где отображается всего одна сцена. Съемки клипа артисты доверили клипмейкеру Инди Хайт.

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Музыканты решили не скромничать, и заявили, что это самый откровенный клип в истории украинского шоубиза. Чтобы увидеть больше и не фантазировать над тем, как снимался ролик, артисты выложили больше визуального контента на сервис для взрослых OnlyFans, где за небольшую сумму покажут самое интересное без цензуры.

Примечательно, что выручка с платного контента пойдет на помощь нашим защитникам.

— Теперь вы понимаете наше жизненное кредо “лизать мед прямо из улья”, а кто этого не делает, тот — бедняга, сорян. И если вы хотите посмотреть на процесс съемок этого шедевра, то подписывайтесь на наш OnlyFans, там вы увидите все нюансы съемок. А все деньги с ваших подписок мы направим на закупку дронов для ВСУ, — заявили артисты в описании видео.

Напомним, что Latexfauna стали первой группой, которая помогает ВСУ с помощью OnlyFans. Всего за $10 в месяц, пользователь получит доступ к уникальному контенту. К примеру, эротическая фотосессия в аксессуарах Nagolovy и песня Люцерна, которую Дмитрий Зезюлин исполняет голышом под акустическую гитару.

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