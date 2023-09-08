Украинская группа Latexfauna выпустила эротический клип на песню Masandra. Закулисье откровенной съемки во всей красе можно увидеть на странице OnlyFans музыкального коллектива.

Так, клип вышел очень необычным — он снят одним кадром, где отображается всего одна сцена. Съемки клипа артисты доверили клипмейкеру Инди Хайт.

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Музыканты решили не скромничать, и заявили, что это самый откровенный клип в истории украинского шоубиза. Чтобы увидеть больше и не фантазировать над тем, как снимался ролик, артисты выложили больше визуального контента на сервис для взрослых OnlyFans, где за небольшую сумму покажут самое интересное без цензуры.

Примечательно, что выручка с платного контента пойдет на помощь нашим защитникам.

— Теперь вы понимаете наше жизненное кредо “лизать мед прямо из улья”, а кто этого не делает, тот — бедняга, сорян. И если вы хотите посмотреть на процесс съемок этого шедевра, то подписывайтесь на наш OnlyFans, там вы увидите все нюансы съемок. А все деньги с ваших подписок мы направим на закупку дронов для ВСУ, — заявили артисты в описании видео.

Напомним, что Latexfauna стали первой группой, которая помогает ВСУ с помощью OnlyFans. Всего за $10 в месяц, пользователь получит доступ к уникальному контенту. К примеру, эротическая фотосессия в аксессуарах Nagolovy и песня Люцерна, которую Дмитрий Зезюлин исполняет голышом под акустическую гитару.