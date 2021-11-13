У четвертому випуску на сцені шоу Україна має талант виступила Світлана Юрчак, яка виконала пристрасний танець на пілоні.

Її відверті трюки нікого не залишили байдужим. Судді відзначили пластичність та сміливість дівчини.

Світлана отримала три Так. Лише Євген Кот сказав танцівниці Ні, оскільки вважає її номер занадто епатажним.

Варто зазначити, що за фахом Світлана – лікарка. Вона прагне ломати стереотипи суспільства і хоче проявляти себе.

Займатися танцями Світлана почала у 2012 році. Тоді в гуртожитку вона побачила виступ Насті Соколової на Україна має талант, захопилася і пішла в студію на стрип денс.

У Світлани несподівано стало виходити з першого заняття. Через нові травми вирішила змінити напрямок на Exotic Pole Dance.

Зі своєю базою трюків вона давно здобула всі нагороди в Україні. На змаганнях Світлана виступає лише як запрошена зірка. Також вона викладає онлайн учням з Америки, Канади та Європи.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється ще один суддя. У четвертому випуску додаткове суддівське крісло зайняла народна артистка України Руслана Лижичко.