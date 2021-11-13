В четвертом выпуске на сцене шоу Україна має талант выступила Светлана Юрчак, которая исполнила страстный танец на пилоне.

Ее откровенные трюки никого не оставили равнодушным. Судьи отметили пластичность и смелость девушки.

Светлана получила три Да. Только Евгений Кот сказал танцовщице Нет, поскольку считает ее номер слишком эпатажным.

Стоит отметить, что по специальности Светлана – врач. Она стремится ломать стереотипы общества и желает проявлять себя.

Заниматься танцами Светлана начала в 2012 году. Тогда в общежитии она увидела выступление Насти Соколовой на Україна має талант, увлеклась и пошла в студию на стрип денс.

У Светланы неожиданно стало выходить из первого занятия. Из-за новых травм решила сменить направление на Exotic Pole Dance.

Со своей базой трюков она давно завоевала все награды в Украине. На соревнованиях Светлана выступает только как приглашенная звезда. Также она преподает онлайн ученикам из Америки, Канады и Европы.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В четвертом выпуске дополнительное судейское кресло заняла народная артистка Украины Руслана Лыжичко.