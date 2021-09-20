В української співачки і блогера Анни Трінчер трапилася панічна атака. В цей час дівчина перебувала в громадському місці, проте змогла все зняти на телефон.

Анна розповіла, що під час панічної атаки вона була в торговому центрі, де намагалася поїсти, проте апетиту в неї не було. Після її почало трясти.

– Я намагаюся себе заспокоїти, але нічого не виходить. Я розумію, що мене починає охоплювати істерика та трясуться руки. Я встигаю забігти до туалету, – написала Трінчер в Instagram.

Крім того, Анна записала на відео свій напад, яким поділилася з підписниками. Однак зазначила, що зробила це не для них, а для того, щоб показати лікарю.

На відео видно, як Трінчер намагається боротися з панічною атакою та заспокоювати себе, однак нічого не виходить.

– Мене затягує ще сильніше і всю трясе, – написала вона.

Шанувальники блогера розділилися на два табори, хтось дякує Анні за те, що вона висвітлює такі моменти, з якими стикається чимала кількість людей.

Однак інші вважають, що дівчина все спеціально придумала, щоб зібрати охоплення.

Сама Анна пояснила це тим, що вона блогер і зйомка – це її терапія. А зняла вона це для того, щоб допомогти таким самим як вона.

Раніше Анна Трінчер дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV, в якому розповіла, що розглядає можливість відправитися на Євробачення, а також поділилася думкою про пластичну хірургію.