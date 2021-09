Американський реп-виконавець Емінем відкрив власну італійську закусочну Mom’s Spaghetti у центрі Детройту. На відкритті закладу артист особисто обслуговував перших гостей.

За кілька годин до відкриття перед рестораном вишикувалася велика черга з шанувальників Емінема. А поява артиста виявилася справжнім сюрпризом для фанатів.

На відео у соціальних мережах можна побачити, як Емінем обіймається з гостями закладу, спілкується та робить спільні фото.

This opportunity comes once in a lifetime…We’re so excited to introduce Mom’s Spaghetti to The #DistrictDetroit! Seize everything you ever wanted & check out #MomsSpaghetti located in the alley between @union_assembly & @FillmoreDetroit .

