Американський реп-виконавець Емінем відкрив власну італійську закусочну Mom’s Spaghetti у центрі Детройту. На відкритті закладу артист особисто обслуговував перших гостей.

За кілька годин до відкриття перед рестораном вишикувалася велика черга з шанувальників Емінема. А поява артиста виявилася справжнім сюрпризом для фанатів.

На відео у соціальних мережах можна побачити, як Емінем обіймається з гостями закладу, спілкується та робить спільні фото.

– Це була мрія всього мого життя. Зустрітися з Емом, сфотографуватися з ним, поговорити з ним, обійняти його і отримати автограф. Ем залишив автограф на моїй коробочці з порцією Mom’s Spaghetti. І я плакала від щастя, – сказала 24-річна фанатка Ерін Фаррер.

This opportunity comes once in a lifetime…We’re so excited to introduce Mom’s Spaghetti to The #DistrictDetroit! Seize everything you ever wanted & check out #MomsSpaghetti located in the alley between @union_assembly & @FillmoreDetroit . We saw a couple people there today???? pic.twitter.com/Oq0k5VoVUu — The District Detroit (@DistrictDetroit) September 30, 2021

У закусочній Емінема кількість місць обмежена, тому артист обслуговував гостей через спеціальне віконечко.

У закладі репера можна спробувати спагетті, пасту з фрикадельками й сендвічі з макаронами.

Також на території є магазин The Trailer, де можна придбати лімітований мерч співака.

Нещодавно пасербиця Емінема Вітні Лейн оголосила себе небінарною персоною, змінивши ім’я на Стіві Лейн.

В одному з постів вона попросила звертатися до неї і в жіночому, і в чоловічому роді, а також у множині. На останніх відео у соціальних мережах Стіві з’являється з короткою стрижкою і в незвичайному вбранні.

Нагадаємо, що репер усиновив Вітні Лейн (Стіві) ще у 2005 році, після возз’єднання зі своєю колишньою дружиною Кім Скотт.

Джерело: The Detroit News