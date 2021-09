Американский рэп-исполнитель Эминем открыл собственную итальянскую закусочную Mom’s Spaghetti в центре Детройта. На открытии заведения артист лично обслуживал первых гостей.

За несколько часов до открытия перед рестораном выстроилась большая очередь из поклонников Эминема. А появление артиста оказалось настоящим сюрпризом для фанатов.

На видео в социальных сетях можно увидеть, как Эминем обнимается с гостями заведения, общается и делает совместные фото.

This opportunity comes once in a lifetime…We’re so excited to introduce Mom’s Spaghetti to The #DistrictDetroit! Seize everything you ever wanted & check out #MomsSpaghetti located in the alley between @union_assembly & @FillmoreDetroit .

We saw a couple people there today???? pic.twitter.com/Oq0k5VoVUu

— The District Detroit (@DistrictDetroit) September 30, 2021