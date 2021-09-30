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Эминем накормил гостей на открытии собственной закусочной

30 сентября 2021, 19:04 Валентина Чорна
Эминем

Американский рэп-исполнитель Эминем открыл собственную итальянскую закусочную Mom’s Spaghetti в центре Детройта. На открытии заведения артист лично обслуживал первых гостей.

За несколько часов до открытия перед рестораном выстроилась большая очередь из поклонников Эминема. А появление артиста оказалось настоящим сюрпризом для фанатов.

На видео в социальных сетях можно увидеть, как Эминем обнимается с гостями заведения, общается и делает совместные фото.

— Это была мечта всей моей жизни. Встретиться с Эмом, сфотографироваться с ним, поговорить с ним, обнять его и получить автограф. Эм оставил автограф на моей коробочке с порцией Mom’s Spaghetti. И я плакала от счастья, — сказала 24-летняя фанатка Эрин Фаррер.

В закусочной Эминема количество мест ограничено, поэтому артист обслуживал гостей через специальное окошко.

В заведении рэпера можно попробовать спагетти, пасту с фрикадельками и сэндвичи с макаронами.

Также на территории есть магазин The Trailer, где можно приобрести лимитированный мерч певца.

Недавно падчерица Эминема Уитни Лейн объявила себя небинарной персоной, изменив имя на Стиви Лейн.

В одном из постов она попросила обращаться к ней и в женском, и в мужском роде, а также во множественном числе. На последних видео в социальных сетях Стиви появляется с короткой стрижкой и в необычном наряде.

Напомним, что рэпер усыновил Уитни Лейн (Стиви) еще в 2005 году, после воссоединения со своей бывшей женой Ким Скотт.

Источник: The Detroit News

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