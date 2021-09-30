Американский рэп-исполнитель Эминем открыл собственную итальянскую закусочную Mom’s Spaghetti в центре Детройта. На открытии заведения артист лично обслуживал первых гостей.
За несколько часов до открытия перед рестораном выстроилась большая очередь из поклонников Эминема. А появление артиста оказалось настоящим сюрпризом для фанатов.
На видео в социальных сетях можно увидеть, как Эминем обнимается с гостями заведения, общается и делает совместные фото.
— Это была мечта всей моей жизни. Встретиться с Эмом, сфотографироваться с ним, поговорить с ним, обнять его и получить автограф. Эм оставил автограф на моей коробочке с порцией Mom’s Spaghetti. И я плакала от счастья, — сказала 24-летняя фанатка Эрин Фаррер.
This opportunity comes once in a lifetime…We’re so excited to introduce Mom’s Spaghetti to The #DistrictDetroit! Seize everything you ever wanted & check out #MomsSpaghetti located in the alley between @union_assembly & @FillmoreDetroit .
We saw a couple people there today???? pic.twitter.com/Oq0k5VoVUu
— The District Detroit (@DistrictDetroit) September 30, 2021
В закусочной Эминема количество мест ограничено, поэтому артист обслуживал гостей через специальное окошко.
В заведении рэпера можно попробовать спагетти, пасту с фрикадельками и сэндвичи с макаронами.
Также на территории есть магазин The Trailer, где можно приобрести лимитированный мерч певца.
Недавно падчерица Эминема Уитни Лейн объявила себя небинарной персоной, изменив имя на Стиви Лейн.
В одном из постов она попросила обращаться к ней и в женском, и в мужском роде, а также во множественном числе. На последних видео в социальных сетях Стиви появляется с короткой стрижкой и в необычном наряде.
Напомним, что рэпер усыновил Уитни Лейн (Стиви) еще в 2005 году, после воссоединения со своей бывшей женой Ким Скотт.
Источник: The Detroit News