Гості щорічної кінопремії Оскар будуть змушені пред’явити документ про вакцинацію. Щоправда, нові правила стосуються не всіх – вони не стосуються ведучих.

Так, Академія кінематографічних мистецтв та наук постановила, що всі номінанти та запрошені гості повинні пред’явити сертифікати про вакцинацію та негативний результат ПЛР-тесту. Не потрібно мати сертифікати ведучим, знімальній групі, а також працівникам театру Dolby Theatre – їх ретельно обстежують перед заходом.

Відомо, що ще на початку лютого для відвідування Оскара не був потрібний сертифікат про вакцинацію — тепер правила змінилися.

На церемонію запросили 2 500 гостей, включаючи номінантів. Максимальне навантаження театру Dolby Theatre – 3 300 осіб. Примітно, що носити маски необов’язково – це рекомендується для тих, чиї місця будуть розташовані в мезоніні через невелику відстань.

Нагадаємо, що Оскар 2022 запланований на 27 березня – зовсім недавно стали відомі імена ведучих заходу. Це буде тріо коміків – Емі Шумер, Реджина Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.

Цього року учасники боротимуться за Оскар у 23 різних категоріях: від найкращого документального фільму до найкращих візуальних ефектів.