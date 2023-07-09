Елтон Джон заявив про закінчення його прощального туру, який розпочався ще 2018 року. Артист зі сцени в Стокгольмі заявив, що шанувальники назавжди залишаться в голові, серці та душі.

76-річний співак закінчив свою 50-річну музичну кар’єру, за час якої він вшанувався одразу п’яти Греммі.

– Для мене було сенсом життя грати для вас, хлопці, і ви були просто чудові, – заявив Елтон на концерті у Швеції.

Своїми словами артист віддав данину поваги своєму нинішньому гурту та команді, адже дехто з них гастролює з музикантом світом роками.

На своє прощальне шоу він заспівав практично всі свої хіти, які принесли йому славу. Кар’єра 76-річного виконавця охоплює майже 4600 виступів по всьому світу.

Нагадаємо, що його тур Farewell Yellow Brick Road розпочався в Північній Америці 2018 року – примітно, що в Стокгольмі був другий виступ у рамках гастролей.

Турне охопило весь світ – він виступив перед більш ніж шістьма мільйонами шанувальників. Це один із найкасовіших концертних турів за всю історію, який досяг продажів квитків у $900 млн.

Зі сцени скоро підуть і інші світові зірки – гурт Aerosmith оголосив про прощальний тур Peace Out на 40 концертів. Уже взимку 2024 року вони попрощаються зі сценою назавжди.