Елтон Джон розплакався під час нагородження у Білому домі за боротьбу зі СНІДом. Музиканта зворушило визнання з боку суспільства – нагороду йому вручав президент США Джо Байден.

Відомо, що артист провів концерт перед Білим домом перед президентом та першою леді, а також іншими глядачами.

Джон виконав кілька своїх хітів, після чого він отримав Національну гуманітарну медаль США за його роботу з боротьби зі СНІДом та надання допомоги людям, які живуть із цим захворюванням. Відомо, що співак має Фонд Елтона Джона.

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Після отримання медалі Джон сказав, що він був приголомшений і відчував себе задоволеним зізнанням.

– Я приголомшений. З того часу, як я заснував Фонд за своїм кухонним столом в Атланті 30 років тому, я взяв на себе зобов’язання нікого не залишати позаду і продовжуватиму цю місію, — сказав він.

Відомо, що це перший концерт музиканта у Білому домі з 1998 року – тоді він виступив разом зі Стіві Вандером.

Нагадаємо, що Елтон Джон прощається з фанатами – музикант більше не планує повертатися у турне. Цілком можливо, що артист радуватиме весь світ своєю голограмою, як це робить музичний гурт ABBA.