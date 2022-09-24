Элтон Джон расплакался во время награждения в Белом доме за борьбу со СПИДом. Музыканта тронуло признание со стороны общества — награду ему вручал президент США Джо Байден.

Известно, что артист провел концерт перед Белым домом перед президентом и первой леди, а также другими зрителями.

Джон исполнил несколько своих хитов, после чего он получил Национальную гуманитарную медаль США за его работу по борьбе со СПИДом и оказанию помощи людям, живущим с этим заболеванием. Известно, что у певца есть Фонд Элтона Джона.

Сейчас смотрят

После получения медали Джон сказал, что он был ошеломлен и чувствовал себя польщенным признанием.

— Я ошеломлен. С тех пор как я основал Фонд за своим кухонным столом в Атланте 30 лет назад, я взял на себя обязательство никого не оставлять позади и буду продолжать эту миссию, — сказал он.

Известно, что это первый концерт музыканта в Белом доме с 1998 года — тогда он выступил вместе со Стиви Уандером.

Напомним, что Элтон Джон прощается с фанатами — музыкант больше не планирует возвращаться в турне. Вполне возможно, что артист будет радовать весь мир своей голограммой, как это делает музыкальная группа ABBA.