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Элтон Джон расплакался на концерте в Белом доме: не ожидал сюрприза от Байдена

24 сентября 2022, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Елтон Джон
Источник: Depositphotos

Элтон Джон расплакался во время награждения в Белом доме за борьбу со СПИДом. Музыканта тронуло признание со стороны общества — награду ему вручал президент США Джо Байден.

Известно, что артист провел  концерт перед Белым домом перед президентом и первой леди, а также другими зрителями.

Джон исполнил несколько своих хитов, после чего он получил Национальную гуманитарную медаль США за его работу по борьбе со СПИДом и оказанию помощи людям, живущим с этим заболеванием. Известно, что у певца есть Фонд Элтона Джона.

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После получения медали Джон сказал, что он был ошеломлен и чувствовал себя польщенным признанием.

— Я ошеломлен. С тех пор как я основал Фонд за своим кухонным столом в Атланте 30 лет назад, я взял на себя обязательство никого не оставлять позади и буду продолжать эту миссию, — сказал он.

Известно, что это первый концерт музыканта в Белом доме с 1998 года — тогда он выступил вместе со Стиви Уандером.

Напомним, что Элтон Джон прощается с фанатами — музыкант больше не планирует возвращаться в турне. Вполне возможно, что артист будет радовать весь мир своей голограммой, как это делает музыкальная группа ABBA.

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Источник
The Guardian
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Елтон Джон
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