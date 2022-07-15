Убиті коні часів першої світової війни, емансипація, елементи попарт та жахи російських воєнних злочинів в Україні. Все це поєдналося у виставці, яку PinchukArtCentre, разом із Бельгійським музеєм сучасного мистецтва ризикнув відкрити просто у центрі Києва просто під час війни. Йдеться про одразу дві експозиції.

На нижніх поверхах – твори 45 українських та закордонних митців під назвою Коли віра зрушує гори. На верхньому — і мирне життя світу, і скорочена версія нашумілої виставки про злочини Росії, яку уже бачили у Давосі та у штаб-квартирі НАТО. Тоді у Швейцарії експозицію відкрили разом з ОПУ.

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У PinchukArtCentre виставку називають історичною. Організатори стверджують – це єдиний випадок, коли у країну, де триває війна, привозять всесвітньо відомі експонати. І хоча вони мають страховку, але не від війни, тому на такий ризик погодилася звісно, мають страховку, однак, не від війни. На такий ризик погодилась фламандська спільнота.

Представити колекцію до Києва з Антверпена особисто приїхав директор Музею сучасного мистецтва M KHA Барт Де Бере.

– Іноді рішення треба ухвалювати негайно. Нас попросили допомагати, тож єдина правильна відповідь: Як ми це можемо зробити? – запевняє Барт.

У експозиції є нагадування про ідеали Майдану, за які Україна продовжує боротися у новій війні.

– Культура – це про виживання. Звісно, війна має бути виграна зброєю та військовими. Але культура і мистецтво є настільки природними для української душі, тож ми маємо бути тут, і ми повинні дозволити українцям думати, бачити щось, що пов’язане не лише із війною, – вважає артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф.

PinchukArtCentre багато працював від кінця лютого, розповідаючи світові про нашу війну. Здивувала світ наша експозиція фотографій війни у Давосі – її розмістили у колишньому російському домі. Тепер весь світ знає його як Russian War Crime House. Українцям представляють дещо урізану експозицію, адже наші люди й так знають, що таке війна.

– Мистецтво давно уже вийшло за рамки картини в рамці на стіні — і це документ комунікації. Європейці шоковані, хоча у Києві зробили легшу версію виставки. Її також бачила штаб-квартира НАТО, а у вересні її покажуть у стінах Європарламенту, – розповідає керівниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre Ксенія Малих.

Серед експонатів також і карта воєнних злочинів, яку оновлюють щомісяця і 8-хвилинному фільмові Олексія Сая. Картину майже неможливо дивитися до кінця – вона нараховує близько 6 400 найстрашніших робіт українських фотографів. Вони змонтовані під звук метронома та під записи перемовин російських солдатів із їхніми дружинами.

Виставка доступна для відвідувачів з 17 липня до 9 жовтня.