Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Ектор Хіменес-Браво підтримав українців напередодні холодної зими: Нам це точно під силу

9 Листопада 2022, 16:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ектор Хіменес-Браво
Джерело: УНІАН

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підтримав українців, які готуються до холодної зими на фоні війни.

Ектор опублікував знімок в Instagram, на якому укочений у плед показує середній палець, а на передньому плані горить свічка. Так кухар показав, що він разом з українцями стикається з тероризмом з боку РФ – багато хто залишився без світла, і через це зима може бути темною та холодною.

– Краще одна холодна зима, ніж усе життя Росії. Зима буде важка, але це лише одне з випробувань цієї війни, і навіть не головне з них, – почав свою думку кулінар.

Так, Ектор нагадав, що на передовій нашим захисникам набагато важче у спальнику та окопі, ніж нам у домі.

Зараз дивляться

– Не метушіться зайвий раз – закуповуйте свічки, газові балони, ліхтарики на сонячних батареях, термобілизну, генератори, павербанки та інше. Готуйтеся, не панікуйте, нам це точно під силу, – додав кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво показав обличчя коханої. Кухар ретельно приховує свою обраницю, тому дізнатися, хто саме разом із знаменитим кулінаром поки що складно. Користувачі мережі зауважили, що таємнича дівчина схожа на Огнєвіч.

Читайте також:
Ектор Хіменес-Браво підтримав українців напередодні холодної зими: Нам це точно під силуНе оргія і не McDonald’s: Ектор Хіменес-Браво про те, що зробив би напередодні кінця світу

Теги
Війна в Україні Ектор Хіменес-Браво
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь