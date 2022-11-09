Ектор Хіменес-Браво підтримав українців напередодні холодної зими: Нам це точно під силу

Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво підтримав українців, які готуються до холодної зими на фоні війни.

Ектор опублікував знімок в Instagram, на якому укочений у плед показує середній палець, а на передньому плані горить свічка. Так кухар показав, що він разом з українцями стикається з тероризмом з боку РФ – багато хто залишився без світла, і через це зима може бути темною та холодною.

– Краще одна холодна зима, ніж усе життя Росії. Зима буде важка, але це лише одне з випробувань цієї війни, і навіть не головне з них, – почав свою думку кулінар.

Так, Ектор нагадав, що на передовій нашим захисникам набагато важче у спальнику та окопі, ніж нам у домі.

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– Не метушіться зайвий раз – закуповуйте свічки, газові балони, ліхтарики на сонячних батареях, термобілизну, генератори, павербанки та інше. Готуйтеся, не панікуйте, нам це точно під силу, – додав кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво показав обличчя коханої. Кухар ретельно приховує свою обраницю, тому дізнатися, хто саме разом із знаменитим кулінаром поки що складно. Користувачі мережі зауважили, що таємнича дівчина схожа на Огнєвіч.