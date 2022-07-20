Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал лицо своей таинственной возлюбленной.

В Instagram кулинар обнародовал фото, на котором они лежат на кровати. Рядом с ними — четверолапый друг. Эктор тщательно скрывает свою избранницу, однако на этом кадре видно ее профиль лица.

— Скучаю за нашими семейными вечерами, — написал Хименес-Браво.

Подписчики отметили, что давно хотели увидеть лицо возлюбленной шеф-повара. Самые внимательные пытаются рассмотреть и ищут схожие черты с кем-то из звезд.

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Давно хотела увидеть вашу любимую. Счастья вам. Все будет Украина.

Красивая пара. И собачка классная. Желаю вам семейного счастья.

Вы очень похожи внешне с вашей любимой. Две половинки одного целого.

Похожа на Злату Огневич.

Не Кристина Соловий это?

Кто эта прелестная незнакомка?

Это не Кристина Соловий, не фантазируйте.

Покажите ее уже, Эктор! — Пишут в комментариях.

Ранее Эктор уже делился фото с возлюбленной. Тогда он обнародовал кадр, на котором они стоят возле окна и обнимаются. Лицо девушки не видно.