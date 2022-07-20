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Похожа на Огневич или Соловий: Эктор Хименес-Браво показал лицо возлюбленной

20 июля 2022, 13:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ектор Хіменес-Браво
Источник: Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво показал лицо своей таинственной возлюбленной.

В Instagram кулинар обнародовал фото, на котором они лежат на кровати. Рядом с ними — четверолапый друг. Эктор тщательно скрывает свою избранницу, однако на этом кадре видно ее профиль лица.

— Скучаю за нашими семейными вечерами, — написал Хименес-Браво.

Подписчики отметили, что давно хотели увидеть лицо возлюбленной шеф-повара. Самые внимательные пытаются рассмотреть и ищут схожие черты с кем-то из звезд.

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  • Давно хотела увидеть вашу любимую. Счастья вам. Все будет Украина.
  • Красивая пара. И собачка классная. Желаю вам семейного счастья.
  • Вы очень похожи внешне с вашей любимой. Две половинки одного целого.
  • Похожа на Злату Огневич.
  • Не Кристина Соловий это?
  • Кто эта прелестная незнакомка? 
  • Это не Кристина Соловий, не фантазируйте.
  • Покажите ее уже, Эктор! — Пишут в комментариях.

Ранее Эктор уже делился фото с возлюбленной. Тогда он обнародовал кадр, на котором они стоят возле окна и обнимаются. Лицо девушки не видно.

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