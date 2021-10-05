Український блогер Влада Роговенко стала учасницею психологічного реаліті Супермама на телеканалі СТБ.

Влада здобула популярність завдяки участі у проектах Супермодель по-українськи та Від пацанки до панянки. Вона запам’яталася глядачам нелегким характером та численними скандалами.

Проте, за словами Роговенко, її життя кардинально змінилося після народження дитини.

Зараз Влада виховує 7-місячного сина Марка. Блогер живе з моряком Олександром і зізнається, що заради сім’ї готова на все.

У п’ятому випуску шоу за титул Супермама боролися жінки з Дніпра. Протягом тижня учасниці ходили одна до одної в гості з інспекціями, і ставили бали за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток.

Влада стала першою матусею, яка зустріла конкуренток у своїй квартирі з елітним ремонтом. Вона зізналася, що заробляє на рекламі та блогерстві десятки тисяч гривень на день, тому може купувати дорогі речі для своєї дитини.

Проте навіть люб’язний прийом не зміг відволікти прискіпливих мам від численних запитань. У результаті між жінками розгорілася дискусія щодо дитячого розпорядку дня, якого Влада просто не дотримується.

Блогер готує їжу на день-два, а сина перевела на суміші й почала вводити прикорм через дуже завантажений графік.

Також екс-пацанка розповіла про виховання Марка і озвучила власні симптоми післяпологової депресії й вигорання. Бували моменти, коли вона не могла впоратися з сином і сама ледь не впадала в істерику.

У фіналі експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддав одній з учасниць свої 10 балів. Та мама, яка набрала найбільшу кількість балів, отримала заповітну перемогу в шоу.

Нагадаємо, що прем’єра шоу Супермама відбулася 6 квітня 2020 року. Зараз на телеканалі СТБ триває четвертий сезон реаліті.

Фото: Влада Роговенко