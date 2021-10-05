Украинский блогер Влада Роговенко стала участницей психологического реалити Супермама на телеканале СТБ.

Влада обрела популярность благодаря участию в проектах Супермодель по-украински и От пацанки до панянки. Она запомнилась зрителям нелегким характером и многочисленными скандалами.

Однако, по словам Роговенко, ее жизнь кардинально изменилась после рождения ребенка.

Сейчас Влада воспитывает 7-месячного сына Марка. Блогер живет с моряком Александром и признается, что ради семьи готова на все.

В пятом выпуске шоу за титул Супермама боролись женщины из Днепра. На протяжении недели участницы ходили друг к другу в гости с инспекциями, и ставили баллы по следующим критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие.

Влада стала первой мамой, которая встретила конкуренток в своей квартире с элитным ремонтом. Она призналась, что зарабатывает на рекламе и блогерстве десятки тысяч гривен в день, поэтому может покупать дорогие вещи своему ребенку.

Однако даже любезный прием не смог отвлечь придирчивых мам от многочисленных вопросов. В результате между женщинами разгорелась дискуссия по поводу детского распорядка дня, который Влада просто не соблюдает.

Блогер готовит еду на день-два, а сына перевела на смеси и начала вводить прикорм из-за очень загруженного графика.

Также экс-пацанка рассказала о воспитании Марка и озвучила собственные симптомы послеродовой депрессии и выгорания. Бывали моменты, когда она не могла справиться с сыном и сама чуть не впадала в истерику.

В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдал одной из участниц свои 10 баллов. И мама, которая набрала наибольшее количество баллов, получила заветную победу в шоу.

Напомним, что премьера шоу Супермама состоялась 6 апреля 2020 года. Сейчас на телеканале СТБ продолжается четвертый сезон реалити.

Фото: Влада Роговенко