Екс-дівчина репера Tyga звинуватила його у насиллі та показала побите обличчя

Репера Tyga звинуватила в насильстві його колишня дівчина Камарін Свонсон.

Видання TMZ пише, що Камарін нібито з’явилася в будинку репера о 3 годині ночі в понеділок. Видання цитує джерело, близьке до репера, яке стверджує, що Свонсон приїхала всупереч бажанню репера, вона була у стані алкогольного сп’яніння. Дівчина кричала на порозі, після чого Tyga впустив її всередину, щоб поговорити.

Свонсон заявила поліції, що Tyga в якийсь момент напав на неї. Дівчину з дому репера забирала її мати, яка і повідомила про інцидент у поліцію. Правоохоронці зі свого боку побачили явні ознаки домашнього насильства.

Виконавця Tyga не заарештували, відомо, що в поліцію він прибуде 12 жовтня.

Однак Камарін в Instagram опублікувала свій варіант розвитку подій у ту ніч.

Свонсон показала фотографії своїх передбачуваних травм.

Також дівчина показала скріншот листування, з якого випливає, що Tyga насправді послав машину, щоб забрати дівчину.

– Мені так незручно і соромно, що я дійшла до цього, але я повинна постояти за себе, – написав 22-річний Свонсон.

Поки невідомо, коли саме пара розлучилася, адже навесні 31-річний Tyga і Камарін Свонсон показали в Instagram, що вони тепер офіційно разом. У липні Свонсон двічі сфотографували з великою обручкою на лівій руці.

Відомо, що репер мав стосунки з Кайлі Дженнер протягом двох років, поки вони не розлучилися назавжди на початку 2017 року.