Українська блогерка Аліна Шаманська відверто розповіла, що місяць життя у США з сином обходиться їй у близько $7 тис.

– Це я ще не ходжу до косметологів чи на процедури, фарбую волосся раз на два місяці. У мене немає няні чи прибиральниці, – зауважила вона в інтерв’ю Сергію Лиховоді.

За словами Шаманської, оренда хорошої квартири у США обходиться у $3,5 тис., а вона винаймає житло за $2,5 тис. До цих щомісячних витрат додаються страхування авто ($170), бензин ($400-500), комунальні платежі за світло та воду ($200), інтернет ($100), а також мобільний зв’язок ($120).

Ще близько $2 тис. щомісяця блогерка витрачає на продукти. Каже, разовий похід до магазину обходиться у щонайменше $120, закупи на тиждень – близько $180.

Та навіть попри такі високі ціни на їжу, харчуватися корисно не завжди виходить. Аліна зізналася, що вперше за 6 років вимушена економити.

– У США все пластмасове та дороге. Америка – це країна, в якій є все і навіть більше. Але для того щоб отримувати якісні фермерські пахучі помідори, треба бути мільйонером. Я не знаю, скільки треба заробляти, щоб їсти цей органік. Відверто зізнаюся, що я економлю вперше за останні 6 років життя. В Америці я людина, яка дивиться на ціни. Я їжджу в дешевші магазини. Якби я харчувалася органічними продуктами, я б витрачала $2,5 тис. на місяць тільки на їжу, – зауважила вона.

Попри це, блогерка щаслива, що їй вдалося побудувати кар’єру так, аби навіть в умовах війни самостійно забезпечувати себе та сина в США.

Під час розмови Аліна Шаманська згадала також стосунки з ексчоловіком. Блогерка запевнила, що причиною розставання з Ханумаком точно була не війна, проте розкривати будь-які подробиці поки не наважилась. Офіційно пара досі перебуває у шлюбі.