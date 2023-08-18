Украинский блогер Алина Шаманская откровенно рассказала, что месяц жизни в США с сыном обходится ей в около $7 тыс.

— Это я еще не хожу к косметологам или на процедуры, крашу волосы раз в два месяца. У меня нет няни или уборщицы, — отметила она в интервью Сергею Лиховоде.

По словам Шаманской, аренда хорошей квартиры в США обходится в $3,5 тыс., тогда как она снимает жилье за $2,5 тыс. К этим ежемесячным расходам добавляются страхование авто ($170), бензин ($400-500), коммунальные платежи за свет и воду ($200), интернет ($100), а также мобильная связь ($120).

Еще около $2 тыс. ежемесячно блогер тратит на продукты. Говорит, разовый поход в магазин обходится в минимум $120, тогда как закупки на неделю — около $180.

Но даже несмотря на такие высокие цены на еду, питаться полезно не всегда получается. Алина призналась, что впервые за 6 лет вынуждена экономить.

— В США все пластмассовое и дорогое. Америка — это страна, в которой есть все и даже больше. Но для того чтобы получать качественные фермерские пахучие помидоры, надо быть миллионером. Я не знаю, сколько нужно зарабатывать, чтобы есть этот органик. Откровенно признаюсь, что я экономлю впервые за последние 6 лет жизни. В Америке я человек, который смотрит на цены. Я езжу в более дешевые магазины. Если бы я питалась органическими продуктами, я бы тратила $2,5 тыс. в месяц только на еду, — отметила она.

Несмотря на это, блогер счастлива, что ей удалось построить карьеру так, чтобы даже в условиях войны самостоятельно обеспечивать себя и сына в США.

Во время разговора Алина Шаманская вспомнила также отношения с экс-мужем. Блогер заверила, что причиной расставания с Ханумаком точно была не война, однако раскрывать какие-либо подробности пока не решилась. Официально пара до сих пор находится в браке.