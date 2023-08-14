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Звонит по ночам: Кейт Миддлтон пытается наладить отношения с принцем Гарри

14 августа 2023, 12:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Принц Гаррі і Кейт Міддлтон
Источник: Getty Images

Кейт Миддлтон пытается наладить отношения королевской семьи с принцем Гарри. Супруга наследника британского престола принца Уильяма звонит его младшему брату по ночам, чтобы помириться.

Отношения у принца Гарри с королевской семьей испортились с появлением его жены Меган Маркл. Сейчас герцог Сассекский не общается с братом, чему поспособствовали разнообразные факторы.

Кейт Миддлтон хочет аннулировать конфликт, чтобы “проложить путь к долгосрочному миру со всей семьей”. Она связывается с принцем Гарри поздно вечером, поскольку не хочет обострять и так тяжелую ситуацию между своим мужем и его братом.

— Уильям очень ясно дал понять, что он еще не готов сесть за стол переговоров с Гарри, — сказал близкий источник к королевской семье.

Также Миддлтон иногда связывается с Гарри, чтобы его поддержать и дать советы. Например, так было, когда Spotify разорвал контракт с ним и Меган Маркл из-за их невысокой производительности. А топ менеджер платформы и вовсе назвал супругов мошенниками.

— Сейчас ей очень жаль его. Видеть, как он переживает все эти неудачи, очень трудно наблюдать, и это трогает ее до глубины души, — говорит источник.

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Источник
Mirror
Теги
Кейт Миддлтон Принц Гарри
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