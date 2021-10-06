Американський актор Джейк Джилленхол зізнався, що у фільмі Хороша дівчинка йому було складно зніматися в інтимних сценах разом із Дженніфер Еністон.

Джилленхол назвав ці зйомки тортурами, оскільки він довгий час був закоханий у свою колегу.

– Це були тортури. Але в той же час це не були тортури. Це суміш того й іншого, – зазначив актор.

Крім цього, зйомки сексуальних сцен були досить незграбними, оскільки за акторами спостерігали інші учасники команди.

– Любовні сцени такі незграбні, тому що за ними спостерігають 30, 50 осіб. Таке мене не заводить. Це досить технічно, через що дивно. А ще це танець. Ви ніби займаєтеся хореографією на камеру. Ви можете це зробити, але це схоже на сцену бійки. Вам потрібно ставити хореографію, – розповів Джейк.

Джилленхол додав, що під час зйомок інтимних сцен вони використовували подушки, коли перебували у горизонтальному положенні. Ініціатором цієї ідеї стала Дженніфер Еністон.

Фільм Мігеля Артета вийшов у 2001 році. Стрічка розповідає про заміжню жінку Жюстін Ласт, яка працює в супермаркеті у невеликому американському місті.

Її монотонне життя змінюється, коли вона зустрічає касира Тома Уортера, і між ними розгорається роман.

Нагадаємо, що 40-річний Джейк Джилленхол вже три роки зустрічається з моделлю Жанной Кадьє.

Пара веде досить закритий спосіб життя, оскільки обраниця актора не любить бути у центрі уваги. Джейк зізнався, що вже готовий створити сім’ю і стати батьком.

Джерело: The Howard Stern Show