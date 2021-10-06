Американский актер Джейк Джилленхол признался, что в фильме Хорошая девочка ему было сложно сниматься в интимных сценах вместе с Дженнифер Энистон.

Джилленхол назвал эти съемки пыткой, поскольку он долгое время был влюблен в свою коллегу.

— Это была пытка. Но в то же время это не была пытка. Это смесь того и другого, — отметил актер.

Кроме этого, съемки сексуальных сцен были довольно неуклюжими, поскольку за актерами наблюдали другие участники команды.

— Любовные сцены такие неуклюжие, потому что за ними наблюдают 30, 50 человек. Такое меня не заводит. Это достаточно технически, из-за чего странно. А еще это танец. Вы как будто занимаетесь хореографией на камеру. Вы можете это сделать, но это похоже на сцену драки. Вам нужно ставить хореографию, — рассказал актер.

Джилленхол добавил, что во время съемок интимных сцен они использовали подушки, когда находились в горизонтальном положении. Инициатором этой идеи стала Дженнифер Энистон.

Фильм Мигеля Артета вышел в 2001 году. Лента рассказывает о замужней женщине Жюстин Ласт, которая работает в супермаркете в небольшом американском городе.

Ее монотонная жизнь меняется, когда она встречает кассира Тома Уортера, и между ними разгорается роман.

Напомним, что 40-летний Джейк Джилленхол уже три года встречается с моделью Жанной Кадье.

Пара ведет достаточно закрытый образ жизни, поскольку избранница актера не любит быть в центре внимания. Джейк признался, что уже готов создать семью и стать отцом.

Источник: The Howard Stern Show