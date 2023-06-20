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Джулиана Сэндса ищут в горах уже 5 месяцев: подключили вертолеты

20 июня 2023, 16:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джулиан Сэндс
Источник: Depositphotos

Поиски пропавшего без вести британского актера Джулиана Сэндса продолжаются уже пять месяцев.

Так, в субботу, 17 июня, в дикой местности горы Болди вновь были проведены поиски 65-летней звезды 1990-х. В них участвовало более 80 поисково-спасательных добровольцев, заместителей и сотрудников, два вертолета и экипажи дронов, но Сэндса им найти не удалось.

Сообщается, что поисковые группы были доставлены авиацией через гору, а экипажи беспилотников обыскали районы, недоступные для наземных бригад.

— Несмотря на недавнее потепление, некоторые участки горы остаются недоступными из-за экстремальных альпийских условий. Несколько областей включают крутую местность и овраги, в которых все еще есть более 10 футов льда и снега, — говорится в сообщении департамента шерифа.

Напомним, Джулиан Сэндс пропал без вести во время похода в горы Сан-Габриэль. Об этом стало известно 13 января. Правоохранители начали поиски актера на следующий день, однако были вынуждены их прекратить из-за шторма.

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Источник
Daily Mail
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