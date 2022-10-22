Джордж Клуни рассказал, какая работа изменила его жизнь. По заявлениям актера, его карьеру удалось создать благодаря съемкам в сериале Скорая помощь.

Об этом артист рассказал в одном из вечерних шоу.

Известно, что сериал получил премию Эмми, и Клуни видит в этом заслугу актерского состава.

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— Думаю, это была дружба, которую я имел со всеми ними и продолжаю поддерживать, — заявил Джордж.

Артист снимался в сериале пять лет, и уверяет, что это работа всей его жизни, ведь дело не только в гонораре, но и в дружбе с интересными людьми.

Известно, что Клуни очень хорошо относится к своим близким — в 2013 году он подарил 14 друзьями $1 млн. Это был его способ отблагодарить их за помощь, когда он был начинающим актером.

Режиссер объяснил свой поступок.

— Я спал на их диванах, когда был на мели. Они одолжили мне деньги, когда я был на мели. Они помогли мне, когда я нуждался в помощи на протяжении многих лет. И я помогаю им на протяжении многих лет. Мы все хорошие друзья. И я подумал, знаете, без них у меня ничего этого не было, — заявил актер.

И если знакомства в жизни Клуни привели к успехам в мире кино, то у других актеров новые встречи могут изменить жизнь к худшему. К примеру, совсем недавно Кэвина Спейси оправдали в обвинениях в домагательствах. Его коллега Энтони Репп утверждает, что происшествие было в 2017 году, когда ему было всего 14 лет.