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Джонні Депп отримав $1 млн компенсації від Ембер Герд: на що актор витратить гроші

14 Червня 2023, 16:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Депп та Герд
Джерело: Depositphotos

Актриса Ембер Герд виплатила борг у $1 млн своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу через рік після кінця гучної судової справи. Тепер стало відомо, куди підуть ці гроші – зірка Піратів Карибського моря знову показав свою щедрість.

Так, Джонні Депп розділить мільйон доларів між різними благодійними організаціями. Відомо, що сама Ембер не збирала ці кошти – за неї це зробила її страхова компанія під час судового розгляду у справі про наклеп.

По $200 тис. Депп роздасть організаціям, які рятують дітей із небезпечними для життя хворобами, допомагають із житлом різним громадам і борються за збереження екології.

Ще з самого початку судового розгляду актор заявляв, що у нього немає бажання розоряти Ембер, але він хоче відновити справедливість.

Про виплату мільйона стало відомо ще в грудні 2022 року. Тоді Герд розчарувалася в американському правосудді й додала, що це не поступки. Узимку зірка запевнила, що буде й надалі намагатися домагатися справедливості, оскільки рішення суду вважає помилковим.

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Нагадаємо, що в червні 2022 року суд зобов’язав Ембер виплатити $10 млн Джонні Деппу у справі про наклеп. За майже рік стало зрозуміло, що апеляція не принесла особливих змін у справі.

Джерело
TMZ
Теги
Джонні Депп Ембер Херд
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