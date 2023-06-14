Актриса Эмбер Херд выплатила долг в $1 млн своему бывшему мужу Джонни Деппу спустя год после конца громкого судебного дела. Теперь стало известно, куда уйдут эти деньги — звезда Пиратов Карибского моря снова показал свою щедрость.

Так, Джонни Депп разделит миллион долларов между различными благотворительными организациями. Известно, что сама Эмбер не собирала эти средства — за нее это сделала ее страховая компания в ходе судебного разбирательства по делу о клевете.

По $200 тыс. Депп раздаст организациям, которые спасают детей с опасными для жизни болезнями, помогают с жильем различным общинам и борются за сохранение экологии.

Еще с самого начала судебного разбирательства актер заявлял, что у него нет желания разорять Эмбер, но он хочет восстановить справедливость.

О выплате миллиона стало известно еще в декабре 2022 года. Тогда Херд разочаровалась в американском правосудии и добавила, что это не уступки. Зимой звезда уверила, что будет и дальше пытаться добиваться справедливости, поскольку решение суда считает ошибочным.

Напомним, что в июне 2022 года суд обязал Эмбер выплатить $10 млн Джонни Деппу по делу о клевете. За почти год стало ясно, что апелляция не принесла особых изменений в деле.