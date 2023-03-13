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Кіно та серіали

Джонатан Ке Кван став найкращим актором другого плану на Оскарі 2023

13 Березня 2023, 02:31
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джонатан Ке Кван

Джонатан Ке Кван став лауреатом Оскара 2023 за роль другого плану у стрічці Все завжди і водночас режисерів Деніела Квана та Деніела Шайнерта.

Статуетку актору вручила минулорічна лауреатка премії Аріана Дебос на сцені театру Dolby у Лос-Анджелесі під час 95-ї церемонії вручення кінопремії Оскар.

У фільмі Все завжди і водночас 51-річний актор втілив Веймонда – чоловіка головної героїні, яку зіграла Мішель Єо.

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Також на нагороду претендували: Брендан Глісон (Банши Інішерина), Браян Тайрі Генрі (Міст), Джадд Гірш (Фабельмани), Баррі Кіоган (Банши Інішерина).

Перемогу у номінації Найкраща акторка другого плану на Оскарі 2023 отримала Джеймі Лі Кертіс – теж за роль у стрічці Квана/Щайнерта про мультивсесвіт.

Теги
Кінопремія Оскар Фільм
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