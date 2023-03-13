Джейми Ли Кертис стала лауреатом кинопремии Оскар 2023 в номинации Лучшая актриса второго плана за роль в ленте Все везде и сразу.

В фильме режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнертвона она воплотила роль Дейрдры Бобейрдр.

Актриса получила свою статуэтку из рук прошлогоднего лауреата Троя Коцура на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

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Также на роль претендовали: Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навсегда), Хонг Чау (Кит), Кэрри Кондон (Банши Инишерина), Стефани Сюй (Все везде и сразу).

Победу в номинации Лучший актер второго плана на Оскаре 2023 одержал Джонатан Ке Кван, сыгравший также во Все везде и сразу.