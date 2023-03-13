Джонатан Ке Кван стал лауреатом Оскара 2023 за роль второго плана в ленте Все везде и сразу режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта.

Статуэтку актеру вручила прошлогодняя лауреат премии Ариана Дебос на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе во время 95-й церемонии вручения кинопремии Оскар.

В фильме Все везде и сразу 51-летний актер воплотил Веймонда — мужа главной героини, которую сыграла Мишель Ео.

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Также на награду претендовали: Брендан Глисон (Банши Инишерина), Брайан Тайри Генри (Мост), Джадд Гирш (Фабельманы), Барри Киоган (Банши Инишерина).

Победу в номинации Лучшая актриса второго плана на Оскаре 2023 одержала Джейми Ли Кертис — тоже за роль в ленте Квана/Щайнерта о мультивселенной.