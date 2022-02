Американський співак Джон Ледженд уперше виступить в Україні. Почути музиканта можна буде на фестивалі Leopolis Jazz Fest вже 26 червня.

Джон Ледженд – один з основних представників нео-соулу, ретроспективного напряму в сучасному ритм-н-блюзі. Його дебютний альбом Get Lifted (2004) приніс музикантові п’ять нагород Греммі.



У 2005 році Ледженд був удостоєний премій Оскар і Золотий глобус за пісню Glory до фільму Сельма.

Крім того, музикант є володарем премій Тоні та Еммі.

Пісня Ледженда All Of Me є однією з найбільш продаваних у світі.

Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest щороку проходить у Львові. У 2022 році фестиваль запланований на 24-28 червня. Продаж квитків на Leopolis Jazz Fest 2022 стартує у квітні.