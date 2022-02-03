Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Музыка

Джон Ледженд едет в Украину

3 февраля 2022, 16:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Джон Ледженд едет в Украину
Источник: Depositphotos

Американский певец Джон Ледженд впервые выступит в Украине. Услышать музыканта можно будет на фестивале Leopolis Jazz Fest уже 26 июня.

Джон Ледженд — один из основных представителей нео-соула, ретроспективного направления в современном ритм-н-блюзе. Его дебютный альбом Get Lifted (2004) принес музыканту пять наград Грэмми.

В 2005 году Ледженд был удостоен премий Оскар и Золотой глобус за песню Glory к фильму Сельма.

Кроме того, музыкант является обладателем премий Тони и Эмми.

Песня Ледженда All Of Me является одной из самых продаваемых в мире.

Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит ежегодно во Львове. В 2022 году фестиваль запланирован на 24-28 июня. Продажа билетов на Leopolis Jazz Fest 2022 стартует в апреле.

Теги
Львов , Фестиваль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь