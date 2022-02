Американский певец Джон Ледженд впервые выступит в Украине. Услышать музыканта можно будет на фестивале Leopolis Jazz Fest уже 26 июня.

Джон Ледженд — один из основных представителей нео-соула, ретроспективного направления в современном ритм-н-блюзе. Его дебютный альбом Get Lifted (2004) принес музыканту пять наград Грэмми.



В 2005 году Ледженд был удостоен премий Оскар и Золотой глобус за песню Glory к фильму Сельма.

Кроме того, музыкант является обладателем премий Тони и Эмми.

Песня Ледженда All Of Me является одной из самых продаваемых в мире.

Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest проходит ежегодно во Львове. В 2022 году фестиваль запланирован на 24-28 июня. Продажа билетов на Leopolis Jazz Fest 2022 стартует в апреле.