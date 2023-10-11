Супермодель Джіджі Хадід палестинського походження підтримала палестинців і друзів-євреїв, засудивши тероризм. Своїми думками знаменитість поділилася в Instagram.

Так, у своїй публікації вона засудила тероризування невинних людей.

– Мої думки з усіма, кого торкнулася ця невиправдана трагедія і кожен день, коли цей конфлікт забирає життя невинних людей, серед яких занадто багато дітей. Я глибоко співпереживаю і переживаю за боротьбу палестинців та їхнє життя в умовах окупації, це відповідальність, яку я несу щодня, – почала свою думку Джіджі.

Утім, модель також звернулася до своїх єврейських друзів – вона заявила, що хоче миру для палестинців, але не на шкоду іншій стороні бойового зіткнення.

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Наприкінці своєї думки Хадід висловила співчуття близьким – палестинцям та євреям.

Відомо, що 27-річна модель та її сестра Белла Хадід активно підтримують палестинців та беруть участь у маршах і демонстраціях. Ще 2021 року вона оскандалилася заявами в Instagram про те, що Ізраїль – це не країна.

Утім, багато зірок стали на бік Ізраїлю – Галь Гадот висловила підтримку своїй рідній країні. Відомо, що її можуть призвати на військову службу на тлі повномасштабної війни.