Супермодель Джиджи Хадид палестинского происхождения поддержала палестинцев и друзей-евреев, осудив терроризм. Своими мыслями знаменитость поделилась в Instagram.

Так, в своей публикации она осудила терроризирование невинных людей.

— Мои мысли со всеми, кого затронула эта неоправданная трагедия и каждый день, когда этот конфликт уносит жизни невинных людей, среди которых слишком много детей. Я глубоко сопереживаю и переживаю за борьбу палестинцев и их жизнь в условиях оккупации, это ответственность, которую я несу ежедневно, — начала свою мысль Джиджи.

Впрочем, модель также обратилась к своим еврейским друзьям — она заявила, что хочет мира для палестинцев, но не во вред другой стороне боевого столкновения.

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В конце своей мысли Хадид выразила соболезнование близким — палестинцам и евреям.

Известно, что 27-летняя модель и ее сестра Белла Хадид активно поддерживают палестинцев и участвуют в маршах и демонстрациях. Еще в 2021 году она оскандалилась заявлениями в Instagram о том, что Израиль — это не страна.

Впрочем, многие звезды стали на сторону Израиля — Галь Гадот выразила поддержку своей родной стране. Известно, что ее могут призвать на военную службу на фоне полномасштабной войны.