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Джеремі Реннер звернувся до своїх фанатів із лікарні та розповів, за чим сумує найбільше

17 Січня 2023, 17:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ДЖереми реннер
Джерело: Getty Images

Актор Джеремі Реннер сумує за домом після інциденту зі снігоприбиральною машиною 1 січня. Своїми думками зірка Месників поділився в Instagram.

– Сумую за своїм щасливим місцем, – написав артист.

Джеремі Реннер

Він додав знімки свого засніженого будинку в Неваді.

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Відомо, що Джеремі не був дома понад два тижні – 1 січня він отримав серйозні травми через наїзд ратрака. Тоді транспорт почав котитися й актор намагався застрибнути на місце водія, щоб зупинити машину – в результаті він зазнав серйозної травми.

У результаті йому сусід наклав джгут на ногу, і його негайно госпіталізували на гелікоптері до лікарні.

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Після інциденту актор уже звертався до своїх фанатів – він дякував їм за підтримку та теплі слова. До побажань якнайшвидшого одужання також приєднувалися й інші зірки – колега Джеремі.

Артист вже переніс кілька операцій, і про повне відновлення зараз не йдеться. Раніше інсайдер розповів, що актор може повністю втратити ногу, оскільки травма надто тяжка. Немає жодних гарантій, що зірка Месників взагалі ходитиме.

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ДТП Месники
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