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Джереми Реннер обратился к своим фанатам из больницы и рассказал, за чем скучает больше всего

17 января 2023, 17:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
ДЖереми реннер
Источник: Getty Images

Актер Джереми Реннер тоскует по дому после инцидента со снегоуборочной машиной 1 января. Своими мыслями звезда Мстителей поделился в Instagram.

— Скучаю по своему счастливому месту, — написал артист.

Джеремі Реннер

К словам он добавил снимки своего заснеженного дома в Неваде.

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Известно, что Джереми не был дома более двух недель — 1 января он получил серьезные травмы из-за наезда ратрака. Тогда транспорт начал катиться, и актер пытался запрыгнуть на место водителя, чтобы остановить машину — в результате он получил серьезную травму.

В итоге ему сосед наложил жгут на ногу, и его экстренно госпитализировали на вертолете в больницу. 

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После инцидента актер уже обращался к своим фанатам — он благодарил их за поддержку и теплые словам. К пожеланиям скорейшего выздоровления также присоединялись и другие звезды — коллега Джереми.

Артист уже перенес несколько операций, и о полном восстановлении речь сейчас не идет. Ранее инсайдер рассказал, что актер может полностью потерять ногу, поскольку травма слишком тяжелая. Нет никаких гарантий, что звезда Мстителей вообще будет ходить.

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ДТП Мстители
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